Ilie Bolojan susține că nu vor fi vânzări de acțiuni ale companiilor de stat „de pe o zi pe alta”: „Nu s-a luat o decizie”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a existat o informare în cadrul Guvernului cu privire la situația companiilor de stat. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Europa FM, în cadrul emisiunii „România în Direct”, că eficiența companiilor de stat poate fi îmbunătățită prin listarea la bursă. Ilie Bolojan a spus că inclusiv Hidroelectrica ar putea beneficia de o infuzie de capital prin vânzarea de acțiuni. Prim-ministrul a dat însă asigurări că nu a fost luată nicio decizie finală și nu se vor face vânzări accelerate. „Nu e o decizie a actualului guvern, nu e un tun pe ultima sută de metri”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a existat o informare în cadrul Guvernului cu privire la situația companiilor de stat și au fost puse pe masă mai multe variante de lucru pentru a le îmbunătăți performanța. Prim-ministrul a adăugat că nu a fost luată o decizie finală și că nicio companie de stat nu poate fi listată la bursă „de pe azi pe mâine”, deoarece întreaga procedură durează minim un an.

„O astfel de afirmație se bazează pe o informare, care a fost prezentată în ședința de guvern.

Subliniez, o informare legată de situația companiilor din România, care ar putea, având în vedere datoriile care au fost acumulate, să intre în faliment, ca să nu mai genereze pierderi pentru că erau irecuperabile, care dintre ele ar putea fi îmbunătățită activitatea sau o altă metodă de îmbunătățire de a vinde pachete minoritare pentru ca statul să păstreze controlul de la alte companii.

Asta nu înseamnă vânzarea companiei de pe o zi pe alta. Informare și posibile variante de lucru”, a spus Ilie Bolojan, când a fost întrebat despre acuzațiile senatorului Petrișor Peiu că se pregătește o „escrocherie” prin această posibilă listare la bursă, deoarece se va face prin excluderea Bursei de Valori București.

Ilie Bolojan a adăugat că nu a fost luată deocamdată o decizie finală, dar el consideră că listarea la bursă a companiilor de stat le poate îmbunătăți performanța.

„Dacă un guvern, indiferent care este, ia o decizie ca la o companie de stat să vândă un pachet de acțiuni atunci este o procedură care durează minim un an, un an și jumătate, compania trebuie evaluată, acțiunile se evaluează, se aprobă în diferite foruri.

Eu cred că eficiența companiilor de stat, performanța acestora, poate fi îmbunătățită prin listarea la bursă. Asta înseamnă transparență, metode de management certificate pe plan nternațional.

Dacă se vând pachete minoritare de acțiuni intră un privat în conducere și va avea grijă să nu își bată joc de bani. În felul acesta, per total, se îmbunătățește performanța companiei.

Nu e o decizie a actualului guvern, nu e un tun pe ultima sută de metri pentru că ipotetic, dacă mâine s-ar decide, dar nu s-a decis, s-ar putea vedea niște rezultate peste un an de zile”, a explicat Bolojan.

„O vânzare de acțiuni nu înseamnă că-ți bați joc de bani”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat și de cazul Hidrolectrica, care este deja listată la bursă. Prim-ministrul a spus că și această companie ar putea beneficia de o infuzie de capital.

„În momentul în care ai putea să vinzi acțiuni îți faci un capital pe care poți să-l investești. M-ați întrebat de Hidroelectrica. Una dintre probleme, de exemplu, la barajele care sunt pe râruri, deci cele în câmpie, unde trebuie să uzineze, ca la Porțile de Fier, între ora 12.00 și 17.00 aproape tot ce se uzinează se pierde pentru că prețurile energiei electrice coboară ajungând aproape de zero, 10-40 de lei.

În timp ce seara, prețul energiei electrice ajunge la 700-800 de lei. Dacă s-ar investi la fiecare baraj o zonă de baterii care să stocheze tot ce se uzinează în aceste ore, seara ar putea vinde la prețuri mai bune. Ar face profit și ar scădea prețul. O vânzare de acțiuni nu înseamnă că-ți bați joc de bani. E nevoie de investiții, Hidroelectrica are nevoie de 1000 de megawați de stocare”, a spus premierul Ilie Bolojan.

„Companiile de stat nu se vând, nu se privatizează”

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a respins, joi, acuzațiile că miniștrii PSD nu au fost informați cu privire la anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu că unele companii de stat trebuie listate la bursă. De asemenea, aceasta a respins și criticile AUR că un astfel de demers ar duce la „abuzuri”.

Ioana Dogioiu a declarat că inițiativa este legată de un jalon din PNRR privind companiile de stat, statul român va păstra controlul asupra acestor companii, iar listarea la bursă poate fi un model de succes la fel ca în cazul Hidroelectrica.

„Nu ştiu ce abuzuri s-ar putea face prin listarea unor companii la Bursă. În primul rând, am să spun a nu ştiu câta oară acelaşi lucru, ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, a spus şi doamna vicepremier: listarea aceasta este - ceea ce s-a prezentat în spaţiul public, a prezentat chiar doamna vicepremier - este o recomandare, nu este o decizie fapt împlinit, este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privinţa listării, printr-o evaluare, un proces de evaluare”, a spus Dogioiu.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului, joi, un raport amplu privind situația a 22 de companii de stat. În document este descris un tablou financiar îngrijorător și sunt propuse măsuri drastice de reorganizare, inclusiv închideri, listări la bursă și parteneriate strategice.

Potrivit raportului, consultat de Antena 3 CNN, datoriile bugetare cumulate ale companiilor analizate se ridică la aproximativ 4,2 miliarde de lei, iar pierderile nete din ultimul an raportat ajung la circa 1,12 miliarde de lei. „Sunt datorii istorice. Vorbim de găuri negre pentru economia României”, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu.