Scandalul vânzării companiilor la bursă. Vicepremierul Gheorghiu spune că listarea accelerată are avantaje. PSD și AUR modifică legea

Premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: gov.ro

Continuă scandalul vânzării la bursă a unor pachete de acțiuni la companiile statului. După ce PSD și AUR au acuzat Guvernul Bolojan, în moțiunea de cenzură depusă în Parlament, că pregătește „un tun la adresa patrimoniului public” prin listarea activelor strategice la companii de stat, vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat ce avantaje are o listare accelerată. Între timp, în Parlament PSD și AUR modifică legea.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus, marţi, că a realizat o analiză privind restructurarea companiilor şi eventuala listare la bursă, iar documentul a fost transmis Guvernului României pentru a fi discutat cu partidele politice. „N-a inventat nici Guvernul Bolojan şi nici Cabinetul vicepremierului aceste instrumente sănătoase, care fac bine ţărilor din jurul nostru, dar care, iată, ne întorc pe noi în anii '90, pentru că acolo au rămas politicienii noştri”, a spus ea, potrivit Agerpres.

„A existat o propunere, o analiză la nivelul cabinetului. Obligaţia mea ca şi coordonator de reformă a fost să fac o analiză privind restructurarea companiilor şi eventuala listare la bursă. Am prezentat posibilităţi de listare. Ce companii s-ar preta la o primă listare şi apar diferenţe faţă de AMEPIP (N.r. - Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice), pentru că noi ne-am uitat şi la CEC, o companie care nu face parte din portofoliul AMEPIP, ne-am uitat şi la alte companii care ar putea să facă o listare suplimentară deja existentă.

Nu au existat discuţii cu nimeni şi, în mod transparent, am pus pe masa guvernului ca să se creeze acest dialog cu partidele politice, cu coaliţia. Repet, la data de 18 martie am trimis pe e-mail domnului Neacşu şi către toţi ceilalţi vicepremieri această listă exploratorie, în care le ceream să se întoarcă după discuţii cu partidul, cu feedback, dacă unele companii trebuie scoase, dacă trebuie să adăugăm altele. Şi au participat la discuţii miniştrii sau secretarii de stat de la toate partidele, în cadrul comitetului, la întâlnirile cu Bursa de Valori, în cadrul Guvernului atunci când am discutat, în şedinţa de guvern, lista exploratorie.

Faptul că această muncă transparentă şi dusă cu ajutorul multor oameni neplătiţi în guvern, pentru că aparatul unui vicepremier fără portofoliu este extrem de mic, este folosit acum într-un mod atât de nefericit pentru a face rău ţării, este chiar trist”, a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă organizată de AMEPIP la Palatul Victoria.

Oana Gheroghiu explică avantajele vânzării accelerate

Ea a explicat că vânzarea accelerată are avantaje şi dezavantaje, fiind un instrument utilizat şi de alte ţări.

„O listare accelerată înseamnă că îmi aleg eu momentul când vând un pachet de acţiuni şi momentul acela este atunci când e un preţ sus, când bursa este sus şi cu un discount pe care pot să mi-l calculez şi să consider că îmi este avantajos versus o listare cu pregătire, care înseamnă costuri de prelistare, costuri de studii de fezabilitate, costuri de atrage investitor, toate acele costuri pe care o listare clasică le include şi care uneori pot să fie suficient de mari şi mai presupune un risc, nu ştiu ce se întâmplă la data la care eu am anunţat listarea. Poate piaţa se duce în jos.

Sunt avantaje şi dezavantaje şi să ştiţi că n-a inventat nici Guvernul Bolojan şi nici Cabinetul vicepremierului aceste instrumente sănătoase, care fac bine ţărilor din jurul nostru, dar care, iată, ne întorc pe noi în anii '90, pentru că acolo au rămas politicienii noştri. În anii '90, în timp ce lumea în jurul nostru evoluează, în timp ce economiile din jurul nostru cresc, noi ne batem joc de ţara asta şi ne batem joc de oameni. Îi ţinem în beznă şi le spunem că ne vindem ţara, când de fapt nu vrem decât să facem companii transparente şi care să producă bani pentru cetăţenii acestei ţări”, a mai afirmat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Europa FM, în cadrul emisiunii „România în Direct”, că eficiența companiilor de stat poate fi îmbunătățită prin listarea la bursă. Ilie Bolojan a spus că inclusiv Hidroelectrica ar putea beneficia de o infuzie de capital prin vânzarea de acțiuni. Prim-ministrul a dat însă asigurări că nu a fost luată nicio decizie finală și nu se vor face vânzări accelerate.

„Nu e o decizie a actualului guvern, nu e un tun pe ultima sută de metri”, a spus Ilie Bolojan.

Legea este modificată în Parlament

Comisia Economică a Senatului a adoptat, marţi, un amendament depus de liderul AUR, Petrişor Peiu, la proiectul PSD pentru interzicerea listării la bursă a companiilor de stat, amendament prin care companiile de stat pot emite obligaţiuni convertibile în acţiuni care să fie vândute doar cetăţenilor români şi companiilor din România.

Proiectul a fost votat de PSD şi AUR, UDMR s-a abţinut, PNL şi USR au votat împotrivă.

Amendamentul depus de Petrişor Peiu:

"Prin excepție de la prevederile alin. (2), vânzarea de acțiuni sau părți sociale ale întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1), deținute de stat, este posibilă, dacă nu se coboară sub pragul prevăzut la alin. (1), astfel:

a) prin emisiunea și plasarea de obligațiuni convertibile în acțiuni, cu respectarea legislației pieței de capital și a regulilor privind ajutorul de stat;

b) prin majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi sau părți sociale noi, subscrise de investitori, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor sau asociaților existenți, în condițiile legii.

În cadrul operațiunilor prevăzute la alin. (3), structura alocării acțiunilor sau părților următoarele condiții minime: sociale către investitori va respecta, în mắsura în care există cerere suficienta, fi alocat investitorilor de retail;

a) cel puțin 50% din numărul total de acțiuni sau părți sociale oferite spre subscriere se alocă investitorilor de retail

b) cel puțin 30% din numărul total de acțiuni sau părți sociale oferite spre subscriere va fi alocat fondurilor de investiții sau altor vehicule de investiții reglementate care, la dat operațiunii, au investit minimum 90% din valoarea activelor în instrumente financiar projecte sau active situate pe teritoriul României ori emise de entități românești."

Proiectul de lege va merge la Comisia de Buget a Senatului, apoi la votul în plen.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului, pe 16 aprilie, un raport amplu privind situația a 22 de companii de stat, document care arată un tablou financiar îngrijorător și propune măsuri drastice de reorganizare, inclusiv închideri, listări la bursă și parteneriate strategice.

Guvernul Bolojan e acuzat în moțiunea PSD-AUR că vrea să vândă companii strategice

Intitulată “STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, moțiunea acuză Executivul de politici economice care ar conduce la „sărăcirea populației” și la „înstrăinarea activelor strategice ale statului”.

Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor „analize exploratorii” redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări.