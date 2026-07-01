PNL l-a schimbat pe Rareş Bogdan din funcţia de şef al delegaţiei române din PPE

Rareș Bogdan a criticat dur situația economică și modul de guvernare, susținând că România a ajuns la cinci trimestre de scădere a consumului Sursa foto: Hepta

Vicepreşedintele liberal Siegfried Mureşan a anunţat că delegaţia europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să-l înlocuiască la şefia delegaţiei române pe Rareş Bogdan cu Daniel Buda, notează Agerpres.

"Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegaţia noastră. Vom continua să lucrăm eficient împreună în cadrul Grupului PPE şi al Parlamentului European. Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români şi a fondurilor de coeziune pentru România.

Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că şi în următorii ani vom reuşi să obţinem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autorităţile locale, pentru fermierii români şi pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegaţii din Partidul Popular European pentru a genera majorităţi pentru decizii favorabile României", a scris europarlamentarul pe Facebook.

Aşadar, europarlamentarul Daniel Buda este noul şef al delegaţiei României din cadrul Grupului PPE.

"Astăzi am pus în aplicare această decizie prin notificarea Grupului PPE. Daniel Buda a fost primit în această dimineaţă în cadrul Grupului în calitate de nou şef al Delegaţiei României.

Din delegaţia României la Grupul PPE fac parte toţi europarlamentarii PNL şi UDMR. Copreşedinte al delegaţiei, din partea UDMR, este Iuliu Winkler, a cărui activitate în Parlamentul European o apreciez în mod deosebit", a adăugat Mureşan.

Rareș Bogdan îl acuzase pe Bolojan de "ipocrizie"

Europarlamentarul Rareş Bogdan l-a acuzat, săptămâna trecută, pe Ilie Bolojan de "ipocrizie fără margini", după ce liderul liberal s-a arătat dispus să agreeze un Guvern PSD, dacă social-democraţii şi-ar asuma punctele dintr-un acord politic. "Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD... Tare, nu?", a întrebat, retoric, Rareş Bogdan.

"Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal.

Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democratii deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD... Tare, nu?

Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt “salvarea țării”, pericolul de “junk” și „stabilitatea bugetară” gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice", a postat europarlamentarul.