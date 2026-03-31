PSD Neamț vrea ca partidul să rămână la guvernare, dar fără Ilie Bolojan, în funcţia de premier al României

Organizațiile PSD din regiunea Nord-Est cer reconfigurare și o guvernare care lucrează pentru oameni.

Conducerea filialei PSD Neamț vrea ca partidul să rămână la guvernare, dar nu își mai dorește ca în funcția de prim-ministru al României să fie Ilie Bolojan, conform Agerpres.

Președintele PSD Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a declarat că a prezentat poziția filialei în cadrul întâlnirii regionale, de la Bacău, cu conducerea partidului.

"Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Toți înțelegem problemele prin care trecem. Suntem un partid pro-european și rămânem pe această direcție, dar nu în modul în care funcționează acum această coaliție. La început, am crezut că această coaliție va funcționa. Eu, personal, am pornit de la ideea că un prim-ministru care a fost și primar, și președinte de consiliu județean înțelege problemele reale ale aleșilor locali, ale celor de la firul ierbii. Aceasta era așteptarea noastră, a tuturor, dar iată că ne-am înșelat", a transmis liderul PSD Neamț.

Daniel Vasilică Hapa a precizat că s-a consultat cu primarii social-democrați din județ dar și cu președinții organizațiilor.

"Poziția noastră este una clară: putem continua la guvernare, pentru că am câștigat alegerile și avem această responsabilitate, dar nu în actuala formulă și nu cu această conducere, nu cu domnul Ilie Bolojan ca prim-ministru. Am transmis acest lucru în cadrul întâlnirii de la Bacău", a subliniat președintele PSD Neamț, Daniel Vasilică Harpa.

Luni a avut loc, la Bacău, întâlnirea conducerii PSD cu liderii filialelor din regiunea nord-est, pentru a discuta pe tema actualei formule de guvernare.

Din delegație au făcut parte alături de Daniel Harpa – președintele PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț, senatorul PSD de Neamț Adrian Păduraru, deputatul PSD Neamț Paul-Claudiu Cotîrleț, Adrian Niță – primarul municipiului Piatra-Neamț și președintele PSD Piatra-Neamț, Micu Lucian – președintele PSD Roman, Apopei Vasile – președintele PSD Târgu-Neamț, Lica Pavăl – președintele PSD Roznov, Adrian Bourceanu – prefectul PSD Neamț, Grigorean Vlad – secretarul PSD Neamț, alături de Dorneanu Vasile, Duminică Bogdan, Vasiliu Ioan Ticușor, Schiopu Petrică, Petrariu Maria, Matasa Constantin, Țifui Bogdan, Virga Florin, Manole Lucian, Pușcașu Neculai, David Daniela, Chirilă Daniel, Asaftei Ion, Boros Ciprian și Amalia Penu, au transmis reprezentanţii PSD Neamţ într-o postare pe Facebook.