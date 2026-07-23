PUSL: Guvernul interimar nu poate decide viitorul salarial al României

Potrivit PUSL, prelungirea interimatului guvernamental riscă să genereze o criză socială majoră. Foto: Profimedia Images

Legea salarizării unitare, una dintre cele mai importante reforme asumate de România prin PNRR, nu poate fi promovată de un guvern aflat în interimat și lipsit de legitimitate deplină, avertizează Partidul Umanist Social Liberal (PUSL).

Formațiunea susține că proiectul de lege, respins de marile confederații sindicale și ale cărui efecte au fost suspendate de Curtea de Apel, este dovada unui proces legislativ construit fără dialog real cu cei direct afectați.

Potrivit PUSL, prelungirea interimatului guvernamental riscă să genereze o criză socială majoră, în condițiile în care milioane de angajați din sectorul bugetar așteaptă o lege a salarizării echitabilă și predictibilă.

„Suntem într-o situație în care nu mai putem aștepta. Cerem responsabilitate din partea tuturor, îi cerem președintelui Nicușor Dan să nominalizeze un premier, iar Parlamentul să voteze un guvern cu puteri depline, care să își poată face datoria și să înceapă discuțiile cu părțile implicate, pentru a avea o lege a salarizării echitabilă”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini, președintele Biroului Permanent Național al PUSL.

PUSL consideră că România are nevoie urgent de un executiv cu puteri depline, capabil să reia dialogul cu partenerii sociali și să refacă proiectul legii salarizării pe baze echitabile, astfel încât reforma să răspundă atât nevoilor angajaților din sectorul public, cât și obligațiilor asumate de România prin PNRR.