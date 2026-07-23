Pașaportul românesc a urcat șase locuri în topul mondial. Predoiu: „Românii pot călători fără viză în 178 de destinații”

1 minut de citit Publicat la 14:46 23 Iul 2026 Modificat la 14:46 23 Iul 2026

Pașaportul românesc permite acces fără viză sau cu viză la sosire în 178 de destinații. Sursa foto: Getty Images

Pașaportul românesc a urcat șase poziții în clasamentului Henley Passport Index, fiind în prezent pe locul 11. De asemenea, aceasta este cea mai bună poziție înregistrată de România în istoria acestui clasament, a transmis, joi, ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize.

„Pașaportul românesc ocupă în prezent locul 11 în Henley Passport Index, cea mai bună poziție înregistrată de România în istoria acestui clasament.

Cetățenii români pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize, potrivit Henley Passport Index.

Această evoluție este rezultatul unui efort național, susținut de integrarea europeană, dezvoltarea parteneriatelor internaționale și consolidarea instituțiilor statului.

Ministerul Afacerilor Interne contribuie direct prin securitatea documentelor de călătorie, gestionarea frontierelor la standarde Schengen, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și prin cooperarea polițienească permanentă cu partenerii europeni și internaționali.

Fiecare document de călătorie sigur, fiecare frontieră mai bine protejată și fiecare operațiune internațională încheiată cu succes consolidează încrederea în România și libertatea de mișcare a cetățenilor români.

Vom continua să construim această încredere prin profesionalism, cooperare și rezultate concrete”, a încheiat Cătălin Predoiu.

Henley Passport Index este unul dintre mai multe clasamente realizate de companii financiare pentru a compara pașapoartele lumii în funcție de accesul pe care îl oferă cetățenilor.

Acest index este actualizat în timp real pe tot parcursul anului, iar datele sunt colectate prin monitorizarea atentă a portalurilor guvernamentale.