MAE recheamă trei consuli generali trimiși să inaugureze noi sedii diplomatice în UE și America de Sud, dar care n-au făcut nimic

<1 minut de citit Publicat la 14:30 23 Iul 2026 Modificat la 14:31 23 Iul 2026

Detaliu al sediului MAE de la București. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe anunță rechemarea a trei consuli generali ai României, după ce măsura a fost aprobată în ședința de Guvern de joi.

Potrivit instituției, în ședința de la Palatul Victoria a fost aprobată rechemarea consulului general al României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), a consulului general la Nantes (Republica Franceză), și a consulului general la Frankfurt pe Main (Republica Federală Germania).

Cei trei diplomați au fost numiți la post în vara anului 2024, având sarcina principală de a deschide noi consulate generale ale României în orașele menționate.

Însă, în urma procesului de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, MAE a constatat că oficiile respective nu au fost operaționalizate nici în 2024, nici în 2025 şi nici la noile termene agreate după prelungiri succesive.

În aceste condiții, propunerile de rechemare au fost inițiate de Ministerul Afacerilor Externe, aprobate de premierul Ilie Bolojan și incluse pe agenda ședinței de Guvern din 23 iulie.

Termenul de revenire în țară a diplomaților rechemați este de până la 90 de zile.