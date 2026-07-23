Peste 19 milioane de ouă au fost retrase de urgență din magazine, după o alertă privind Salmonella, în SUA. În cinci state s-au vândut

1 minut de citit Publicat la 16:47 23 Iul 2026 Modificat la 16:47 23 Iul 2026

Cartoane cu ouă albe și maro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aproape 19,2 milioane de ouă au fost retrase de la vânzare în Statele Unite, după ce autoritățile sanitare au avertizat că acestea ar putea fi contaminate cu bacteria Salmonella Enteritidis, potrivit Reuters.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a anunțat miercuri că producătorul Midwest Poultry Services retrage aproape 1,6 milioane de duzini de ouă, atât ouă albe cu coajă, cât și ouă maro provenite de la găini crescute fără cuști, produse în statul Texas.

Potrivit FDA, ouăle vizate au fost comercializate în magazinele Kroger din Texas și Louisiana, precum și în rețeaua Brookshire Grocery, prezentă în mai multe state, inclusiv Oklahoma, Arkansas și Mississippi.

La momentul anunțului, autoritățile americane au precizat că nu fusese raportat niciun caz de îmbolnăvire asociat cu ouăle retrase.

De asemenea, FDA a anunțat că Midwest Poultry Services a suspendat distribuția ouălor produse în fermele sale din Texas, până la clarificarea situației.

Retragerea este una preventivă și are ca scop eliminarea oricărui risc pentru consumatori, în condițiile în care bacteria Salmonella Enteritidis poate fi prezentă atât pe coaja ouălor, cât și în interiorul acestora.

De ce este Salmonella periculoasă și care sunt simptomele infecției

Salmonella Enteritidis este o bacterie care poate provoca toxiinfecții alimentare după consumul de alimente contaminate, inclusiv ouă crude sau insuficient preparate termic.

Primele simptome apar, de regulă, între 12 și 72 de ore după consum și pot include:

crampe abdominale;

diaree;

greață;

vărsături;

frisoane;

febră;

dureri de cap.

În majoritatea cazurilor, boala se vindecă fără tratament specific, însă infecția poate deveni severă la copiii mici, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și persoanele cu sistemul imunitar slăbit. Autoritățile recomandă prepararea termică completă a ouălor și respectarea regulilor de igienă în manipularea alimentelor pentru reducerea riscului de infectare.