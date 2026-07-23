Primarul PSD de la Grindu s-a dat singur în judecată ca să-și mărească salariul. Cum explică decizia

Marian Trîmbițașu este la al doilea mandat de primar al comunei Grindu. Foto: Facebook/ Marian Trîmbițașu

Primarul unei comune din județul Ialomița s-a dat singur în judecată pentru a obține un salariu mai mare. Edilul localității Grindu, Marian Trîmbițașu, figurează atât în calitate de reclamant, cât și de pârât în dosarul deschis la tribunal. Deși primarul susține că procesul este unul colectiv și vrea să mărească salariile tuturor angajaților, juriștii spun că o eventuală victorie i-ar aduce mai mulți bani doar lui, relatează Observator News.

Marian Trîmbițașu este la al doilea mandat de primar al comunei Grindu. În ultima declarație de avere, aferentă anului fiscal 2023, edilul a declarat venituri salariale nete de 93.062 de lei, adică un salariu lunar de aproximativ 7.755 de lei.

De asemenea, în cererea de chemare în judecată, primarul a scris că, prin două dispoziții succesive, semnate de el, și-a majorat salariul de la 8.320 de lei, în anul 2020, la 9.660 lei, în anul 2024. Chiar și în aceste condiții, edilul consideră că merită să câștige mai mult și a dat primăria pe care o conduce în judecată.

„Salariile funcţionarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate în momentul de față din anul 2019. Deci este un proces colectiv, toată primăria a inițiat un proces în instanță și dă în judecată ca să-și indexeze salariul cu salariul minim pe economie care e în momentul de față”, a spus Trâmbițașu la Observator.

La Primăria Grindu pe lângă primar mai sunt 8 funcționari publici și viceprimarul. Acesta din urmă a declarat că nu știe „exact care e situația” legată de proces. „Domnul primar știe cel mai bine”, a spus Drăgan Tănase.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ialomiţa. Procesul nu a primit deocamdată un termen de judecată.