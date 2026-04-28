Ratele au explodat: Românii, împinși la limită. Lavinia Șandru: „Nu mai trăim, doar supraviețuim”

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

România traversează una dintre cele mai dificile perioade pentru populația îndatorată, în contextul în care ratele la bănci au crescut puternic în ultimii ani, iar costul vieții continuă să apese asupra bugetelor familiilor.

Datele publicate de Banca Națională a României arată că dobânda-cheie a urcat de la 1,25% la începutul anului 2022 până la 7% în 2023, menținându-se la un nivel ridicat, de aproximativ 6,50% la începutul anului 2026.

Această evoluție s-a tradus direct în creșteri semnificative ale ratelor lunare pentru creditele în lei, care, în unele cazuri, s-au apropiat de dublul valorilor din anii anteriori.

Pentru milioane de români, impactul este unul direct: după plata ratelor, a utilităților și a alimentelor, bugetul lunar este aproape complet epuizat. Economiile devin imposibile, iar incertitudinea financiară crește de la o lună la alta.

În acest context, Lavinia Șandru, președinte BCSC al PUSL, atrage atenția asupra riscului unei crize sociale majore: „România nu mai este o țară în care oamenii trăiesc. Este o țară în care oamenii supraviețuiesc. După ce plătesc ratele, utilitățile și mâncarea, nu le mai rămâne nimic. Vorbim despre o presiune uriașă care poate rupe societatea în două.”

Reprezentanții Partidului Umanist Social Liberal avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide și eficiente, presiunea asupra populației îndatorate va continua să crească, cu efecte directe asupra stabilității economice și sociale. Semnalul de alarmă vine într-un moment în care tot mai multe familii spun că nu mai fac față cheltuielilor de zi cu zi, iar ideea unui trai decent devine din ce în ce mai greu de atins.