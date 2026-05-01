Reacţia lui Bolojan după ce PSD le-a cerut liberalilor să nu-l mai susţină pe premier: "E lipsă de politeţe şi de respect"

Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Suceava, după ce PSD a lansat un apel către liberali de a nu-l mai susţine pe premier, că e vroba despre „lipsă de politeţe şi de respect”, adăugând că în toată această perioadă, PNL „nu a cerut niciunui partid din coaliţie să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane sau să adopte anumite politici”.

„E lipsă de politeţe şi de respect pentru că PNL, în toată această perioadă ,nu a cerut niciunui partid care a făcut parte din coaliţia de guvernare să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici şi sunt convins că partidul nostru a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmmplat în ultimii ani”, a răspuns Ilie Bolojan.

Premierul a observat şi că partidul pe care îl conduce i-a "părăsit" pe cetăţeni.

„Dacă PNL nu a mai luat voturi, acest lucru a fost generat de faptul că nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetăţeni prin comportamentele tolerate în anii trecuţi, prin erorile făcute şi înţelegm că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a afirmat Ilie Bolojan.

Un alt liberal, Ciprian Ciucu, este de aceeaşi părere cu Bolojan.

"Cum poate presupune PSD că partidul îşi va trăda propriul preşedinte ales? Ei au dat drumul la această criză, şi-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianţă cu PSD dacă ei vor pica guvernul”. Miza lor este să slăbească PNL, ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Şi vor să ne compromită cu astfel de apeluri", a spus Ciucu.

PSD lansese un apel la liderii liberali responsabili să înţeleagă că a-l susţine pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncţional, înseamnă a distruge orice şansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieţii românilor.