Remus Pricopie: Adrian Veştea ar trebui să îşi depună mandatul. Spectrul politic românesc e chiar mai dezbinat decât în ziua moțiunii

Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Sursa foto: Agerpres

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Remus Pricopie, a declarat marţi că premierul desemnat, Adrian Veştea, ar trebui să îşi depună mandatul iar preşedintele Nicuşor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare, "în spiritul şi litera Constituţiei", pentru "detensionarea situaţiei şi reconstruirea încrederii".

"Nu cred că un Guvern Veştea poate aduce liniştea şi echilibrul politic de care România are nevoie. După ziua de ieri, spectrul politic pare mai tensionat decât era chiar în momentul moţiunii de cenzură.

Cred că domnul Adrian Veştea ar trebui să îşi depună mandatul, iar preşedintele Nicuşor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare, în spiritul şi litera Constituţiei. O astfel de decizie ar contribui la detensionarea situaţiei şi la reconstruirea încrederii", a scris rectorul pe Facebook.

În opinia sa, partidele trebuie să accepte dialogul şi compromisurile necesare întrucât "au împins confruntarea foarte departe".



Potrivit rectorului SNSPA, fără negociere nu există politică, ci există doar confruntare permanentă, care nu produce guverne stabile, ci crize tot mai adânci.



"România are nevoie de o soluţie politică inteligentă, nu de o victorie de etapă a unei tabere asupra celeilalte. În cele din urmă, stabilitatea şi interesul public trebuie să fie mai importante decât orgoliile şi calculele de moment", a mai susţinut Remus Pricopie.

Remus Pricopie: Mâine seară vom avea miniștri care astăzi, probabil, nici nu știu că vor fi miniștri

"Dacă acest guvern va trece mâine după-amiază, ce vom avea?

Vom avea un guvern făcut în mare grabă. Mâine seară vom avea miniștri care astăzi, probabil, nici nu știu că vor fi miniștri.

Ce înțeleg oamenii din toate acestea? Ei văd, de 50 de zile, tabere, tensiuni și o luptă permanentă.

Concluzia mea este că, astăzi, spectrul politic românesc este chiar mai dezbinat decât în ziua în care s-a votat moțiunea.

De ce nu s-a ajuns la o formulă? Cred că, de la bun început, s-a mers pe o încăpățânare extremă, pe ideea de a demonstra că președintele nu poate forma un guvern decât dacă partidul X sau partidul Y este rugat și convins să intre la guvernare.

Președintele Nicușor Dan, cu excepția discuției despre consultări sau lipsa unor consultări, a lucrat așa cum trebuia. I-a chemat pe liderii politici oficial și neoficial, în formule restrânse sau extinse, câte doi sau câte șapte. Din surse, au existat și promisiuni că guvernul Tomac va trece. A existat disponibilitatea de a schimba anumite nume de pe listă, tocmai pentru ca România să aibă un guvern.

Președintele ar trebui însă să vorbească mai mult. În mod normal, ar trebui să mai existe o tentativă de negociere, de dialog și de găsire a unei soluții politice", a declarat Pricopie la Antena 3 CNN.