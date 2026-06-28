Remus Pricopie: Pogromul de la Iaşi - unul dintre cele mai întunecate momente din istoria României

Remus Pricopie. sursa foto: Agerpres

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a marcat duminică împlinirea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care trage o linie directă între atrocitățile din 1941 și ascensiunea actuală a extremismului în România.

„Astăzi se împlinesc 85 de ani de la Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai întunecate momente din istoria României. Memoria unor asemenea tragedii nu înseamnă doar comemorarea victimelor, ci și înțelegerea mecanismelor care au făcut posibilă transformarea urii în violență și a discriminării în politică de stat. Pogromul de la Iași a fost expresia politicii antisemite promovate de regimul lui Ion Antonescu, într-un climat de ură construit și întreținut ani la rând de Mișcarea Legionară, organizație fascistă, extremistă și criminală. Legionari au participat la atrocități alături de alte structuri implicate în masacru. Păstrarea vie a adevărului istoric și educația rămân esențiale pentru apărarea valorilor democratice și a demnității umane”, a scris Remus Pricopie.

„Tocmai de aceea, este grav că, la 85 de ani de la aceste crime, politicieni extremiști precum Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă, Sorin Lavric și alții încearcă să relativizeze trecutul, să recupereze simboluri, teme și personaje asociate legionarismului sau să evite o condamnare fără echivoc a acestei ideologii. Acesta este unul dintre motivele pentru care formațiunile extremiste pe care le reprezintă trebuie ținute departe de instituțiile fundamentale ale statului. Istoria României arată ce se poate întâmpla atunci când extremismul ajunge să influențeze sau să exercite puterea. Comemorarea Pogromului de la Iași nu este doar un act de memorie. Este un avertisment pentru prezent. Democrația nu se apără doar prin alegeri libere, ci și prin refuzul de a legitima ideologiile care glorifică ura, rescriu istoria și încearcă să transforme călăii în eroi”, a mai scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui Pricopie vine într-o zi în care Iașul a găzduit cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții, la care a participat și președintele Israelului, Isaac Herzog.