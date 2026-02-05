Rogobete a anunţat cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical: Corecţiile, făcute de Ministerul Sănătăţii

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi introducerea unor excepţii în măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pentru protejarea pacienţilor vulnerabili. "Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni - vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical", a transmis Rogobete, notează Agerpres.

În acest context, Alexandru Rogobete a precizat că Ministerul Sănătăţii a finalizat un proiect de ordonanţă de urgenţă care urmează să fie pus în transparenţă decizională şi care introduce metodologii clare de protecţie în ceea ce priveşte concediile medicale pentru "pacienţii care chiar au nevoie de acestea".

"Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale şi neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanţată şi aplicată corect, nu generalizată şi nedreaptă.

Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni - vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical. Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepţii explicite acolo unde lucrurile sunt ferme şi evidente. Aceste corecţii vor fi făcute direct de Ministerul Sănătăţii, pentru ca pacienţii care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejaţi", a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului, impactul economic al măsurii este important pentru sustenabilitatea sistemului public, însă nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.

"De aceea, am finalizat o ordonanţă de urgenţă care intră în transparenţă decizională şi care introduce metodologii clare de protecţie. Aceasta corectează excesele din trecut şi elimină situaţiile în care pacienţii vulnerabili ar fi fost afectaţi de lipsa de reglementare", a explicat ministrul Sănătăţii.