Rogobete anunţă că a destructurat "grupuri de interese" din Sănătate: Am primit ameninţări. Sunt mai rezistent decât rezistenţa multora

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că a reuşit să destructureze o parte din grupurile de interese din sistemul de Sănătate, el adăugând că a primit ameninţări şi că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie, dar i se par normale şi nu-l impresionează, notează News.ro. Întrebat dacă mai sunt astăzi grupuri de interese, Alexandru Rogobete a răspuns: ”Evident că sunt, pentru că ele nu dispar, ce s-a construit în 35 de ani”.

Rogobete a fost întrebat, la Prima News, dacă în ultimii ani Sănătatea, care trebuia să fie în jurul pacientului, este mai mult în jurul medicului, el fiind cel care decide.



”O să spun ceva mai grav decât atât. De multe ori, era în jurul grupurilor de interese din sănătate. O spun cu toată asumarea”, a afirmat ministrul.



Întrebat dacă mai sunt astăzi grupuri de interese, Alexandru Rogobete a răspuns: ”Evident că sunt, pentru că ele nu dispar, ce s-a construit în 35 de ani”.



Ministrul a mărturisit că a reuşit să destructureze o parte din grupurile acestea de interese şi a admis că a primit şi ameninţări.



”Am primit ameninţări. Sigur că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie. Mie mi se par normale, deci nu mi se pare nimic ieşit din comun, dacă cineva face presiune pe mine atunci când schimb ceva.

Este firesc ca, atunci când schimbi o rutină sau când schimbi un act normativ care a fost gândit pentru un anumit interes... Nu mă impresionează şi să ştiţi că eu sunt mai rezistent decât rezistenţa multora”, a mai afirmat ministrul.