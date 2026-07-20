România a pierdut 170 de milioane de euro pentru 20.000 de tineri, deși ANOFM a fost singurul concurent. PUSL cere demiteri

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un proiect european în valoare de aproximativ 170 de milioane de euro, destinat sprijinirii a peste 20.000 de tineri în găsirea primului loc de muncă, a fost respins la evaluare, deși Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost singurul participant înscris în competiție.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) califică situația drept un eșec administrativ fără precedent și solicită identificarea rapidă a celor responsabili, anchetarea modului în care a fost gestionat proiectul și demiterea persoanelor vinovate.

Potrivit PUSL, este inadmisibil ca România să piardă fonduri europene nerambursabile destinate tinerilor nu din cauza concurenței sau a lipsei de bani, ci din cauza unor greșeli administrative. În prezent, responsabilitatea este pasată între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii, fără ca vreuna dintre instituții să își asume public vina.

„Să concurezi singur și să ieși pe locul doi este definiția incompetenței administrative. Vorbim despre 170 de milioane de euro pe care România i-a pierdut și despre peste 20.000 de tineri care au fost privați de șansa unui sprijin real pentru integrarea pe piața muncii. Cine a greșit trebuie să răspundă. Cerem o anchetă completă și demiterea celor responsabili. Fără asumare și responsabilitate, astfel de eșecuri se vor repeta”, a declarat Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL