Surpriză aparentă: Liviu Dragnea e de acord cu Klaus Iohannis

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri că susţine punctul de vedere al preşedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justiţiei, precizând că este vorba de o problemă care ţine de România şi e bine să fie rezolvată în ţară.



"Am apreciat foarte mult ce a spus preşedintele Iohannis. Am acelaşi punct de vedere. De fapt şi domnul Juncker a spus, poate cu alte cuvinte, acelaşi lucru. Legile Justiţiei vor fi puse în acord cu deciziile CCR. Sunt deja două legi care au ieşit de la Curte şi se întorc la Parlament. Va urma şi a treia lege, să vedem ce decide Curtea. De asemenea, susţin acelaşi punct de vedere, că e o problemă care ţine de România şi e bine ca noi să rezolvăm aici şi sigur că vom găsi, nu avem de ce să nu găsim punctele de vedere comune pentru ca obiectivele pe care şi noi le avem şi înţeleg că toată lumea de bună credinţă le are - şi anume independenţa justiţiei să nu fie afectată. (...) Deci, nu văd de ce am avea puncte de vedere diferite", a afirmat Dragnea la Palatul Parlamentului.



Întrebat în legătură cu afirmaţia preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitoare la faptul că dacă Legile Justiţiei rămân aşa cum au fost votate, atunci discuţia pe Schengen se va purta în alţi termeni, Dragnea a menţionat că Legile Justiţiei nu mai rămân în forma adoptată, pentru că vor fi modificate în acord cu deciziile CCR.



"Dar revin la declaraţia preşedintelui Iohannis, care a spus că nu crede sau va face tot ce este posibil, şi noi de altfel, ca închiderea MCV şi aderarea la Schengen să nu fie afectate de aceste legi. Mai mult decât atât, noi insistăm în continuare pe discuţii punctuale pe un articol, două, n articole care, să zicem, ar afecta independenţa justiţiei şi pe care parlamentarii din comisie şi noi în plen nu le-am observat", a adăugat Dragnea.



El a subliniat că prevederile declarate neconstituţionale nu sunt fundamentale, iar restul articolelor au fost declarate constituţionale.



"Acum, eu ce am citit după deciziile luate de CCR - restul articolelor care nu au fost declarate neconstituţionale au fost declarate constituţionale, ceea ce este un lucru foarte bun. Proiectele se întorc la Parlament, oricine poate ataca la CCR şi numai judecătorii Curţii ştiu exact cum să interpreteze Constituţia, în Parlament se mai poate greşi. Nu este vorba despre nişte prevederi fundamentale. Desigur, oricare articol este important. Aşa a fost o interpretare pe care a dat-o comisia specială şi vom repara în Parlament", a adăugat liderul PSD.



Dragnea nu vede de ce aceste legi să fie întârziate.



"Oricând preşedintele României are o declaraţie, o atitudine cu care eu sunt de acord, nu am avut nici înainte, nu am nici acum şi nu o să mai am nici pe viitor altă poziţie. Dacă preşedintele României are afirmaţii, poziţii, atitudini cu care nu sunt de acord, o să-mi exprim şi atunci care este părerea mea, fără nicio ezitare", a mai spus Liviu Dragnea.



Miercuri, la Bruxelles, preşedintele Iohannis a declarat că în România există "o problemă majoră" cu Legile Justiţiei şi cu Codurile penale şi că soluţia este în ţară, nu afară.



"Avem o problemă majoră cu Legile Justiţiei şi cu Codurile în România şi aceasta trebuie să o rezolvăm în România. Degeaba aşteptăm să vină cineva din afară să ne prezinte o soluţie. Soluţia este la noi", a spus Iohannis în conferinţa comună cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi comisarul european Corina Creţu.