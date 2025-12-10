Surse: Sorin Șipoș e favorit pentru funcția de ministru al Apărării. E membru în Comisia de Apărare din Senat și apropiat al lui Fritz

Surse: Sorin Șipoș e favorit pentru funcția de ministru al Apărării. FOTO: Facebook

Sorin Șipoș, membru în Comisia de Apărare din Senat, este favorit pentru a prelua funcția de viitor ministru al Apărării, au declarat surse penru Antena 3 CNN.

Sorin Sipos este din Timiș, apropiat al lui Dominic Fritz și vechi colaborator al lui.

Anunțul desemnării ar putea fi făcut luni.

CV-ul lui Sorin Șipoș aici

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Paris că va discuta cu liderul USR, Dominic Fritz, care se află în delegaţia sa în vizita oficială în Franţa, despre nominalizarea ministrului Apărării.

„O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion şi o să vedem. Decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar evident că, dacă domnul Fritz doreşte, putem să avem o discuţie pe subiect”, a spus Nicușor Dan.

Dominic Fritz a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moşteanu, şi a declarat că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în această privinţă. Fritz consideră că Ministerul Apărării trebuie condus de oameni politici, „nu de tehnocraţi fără greutate politică”.

Ministrul Apărării a demisionat, în 28 noiembrie, după ce a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.” Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-un comunicat de presă, că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României.

Ministru interimar la Apărare e acum ministrul USR al Economiei, Radu Miruță.

Potrivit legii, interimatul în funcție poate dura 45 de zile, termen în care premierul trebuie să propună un nou ministru. Viitorul ministru al Apărării și vicepremier va fi propus de USR.

Demisia lui Ionuț Moșteanu este a doua demisie din Guvernul Bolojan, după cea a vicepremierului Dragoș Anastasiu. Acesta a demisionat după scandalul șpăgii date la ANAF. În locul lui Anastasiu, Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier.