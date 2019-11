Victor Ponta, mesaj de ultimă oră: „Aș fi vrut să aflu de la Iohannis cum am ajuns în această situație!”

Victor Ponta notează, într-un mesaj postat pe Facebook, că președintele Klaus Iohannis ar trebui să aibă o reacție cu privire la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și să anunțe ce va face în următoarea perioadă „să reparăm tot ce am pierdut și s-a stricat in ceea ce priveste interesele Romaniei si ale romanilor peste Prut”.

”In Noiembrie 2014 in Republica Moldova aveam un Presedinte pro european si pro Romania ( Timofti); un Premier ProEuropean si ProRomania ( Iurie Leanca) si un Primar al Chisinaului ProEuropean si ProRomania! Noiembrie 2019 avem in Republica Moldova un Presedinte Pro Rusia , un Guvern Pro Rusia si un Primar Socialist al Chisinaului. As fi vrut sa aflu de la Presedintele Romaniei Klaus Iohannis ( de la Doamna Dancila nu am niciun fel de asteptari sau pretentii) cum am ajuns in aceasta situatie / si cum vom face in perioada 2019-2024 sa reparam tot ce am pierdut si s-a stricat in ceea ce priveste interesele Romaniei si ale romanilor peste Prut! Poate voi afla pana pe 24 Noiembrie!”, a scris Ponta, pe Facebook.

Guvernul Ion Chicu a fost învestit joi la Chişinău cu votul de încredere al Parlamentului. Pentru noul executiv au votat 62 de deputaţi socialişti şi democraţi, informează presa de peste Prut.

Preşedintele Igor Dodon l-a desemnat miercuri pe consilierul său Ion Chicu pentru funcţia de premier, după ce deputaţii socialişti au spus că susţin propunerea şefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au eşuat.