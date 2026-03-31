Zamfir: Trei secretari generali adjuncți, la Senat, în loc de doi. Situația trebuie remediată

Senatul ar trebui să funcționeze cu doi secretari generali adjuncți și nu cu trei, în acord cu memorandumul adoptat anul trecut referitor la reducerea cheltuielilor acestei camere legislative, a afirmat, luni, liderul grupului parlamentar al PSD, Daniel Zamfir, potrivit Agerpres.

"Este și pentru mine o surpriză să constat că, iată, memorandumul pe care l-am adoptat noi în Senat și a fost propus de domnul prim-ministru Bolojan, în care trebuiam să reducem aparatul propriu cu doi secretari adjuncți, constat că un secretar general adjunct, cel pe care USR l-a nominalizat în funcție, rămâne în continuare.

Ca atare, această decizie trebuie remediată și aș face apel la colegii de la USR să nu mai aibă dublu limbaj. Atunci când e vorba de persoanele pe care ei le susțin, iată, din păcate, se încalcă acest memorandum care ar fi trebuit să fie încă de câteva luni bune de zile pus în practică", a declarat politicianul.

Întrebat de ce trebuie să plece secretarul general adjunct de la USR și nu de la PSD sau UDMR, Daniel Zamfir a replicat că PSD are cea mai mare pondere în Parlament.

"Ca urmare, postul de secretar general adjunct, evident, revine PSD. (...) Vedem cum stau lucrurile. Important este că în acest moment este o situație inacceptabilă pe care trebuie să o închidem", a subliniat social-democratul.