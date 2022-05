Alimentele la care a renunţat Kim Kardashian ca să intre în rochia de 5 milioane dolari a lui Marilyn Monroe. "Nu m-am înfometat, dar am fost foarte strictă"

Vedeta a spus că a dat jos şapte kilograme în numai trei săptămâni, ca să intre în celebra rochie purtată de Marilyn Monroe, şi a explicat cum a fost posibil să topescă kilograme multe într-un timp scurt.

Kim Kardashian spune că nu a făcut mare lucru, nu a ţinut o dietă strictă, ci a renunţat la zahăr şi carbohidraţi, pe care le-a înlocuit cu legume şi proteine, potrivit vogue.com.

"Am purtat un costum de saună de două ori pe zi, am alergat pe bandă, am renunțat complet la zahăr și la carbohidrați, am mâncat cele mai puțin calorice legume și proteine.

Nu m-am înfometat, dar am ținut o dietă strictă", i-a mărturisit Kim reporterului de la Vogue, chiar pe covorul roșu de la Met Gala.

Kim Kardashian: "Nu m-am înfometat"

Vedeta în vârstă de 41 de ani spune că nu s-a înfometat. "Nu m-am înfometat, însă am fost strictă în privinţa dietei" a spus Kim Kardashian.

Kim Kardashian a păşit pe covorul roşu al celei mai exclusiviste gale ale anului în celebra rochie purtată de Marilyn Monroe la ziua de naştere a preşedintelui John F. Kennedy din 1962.

Rochia este o creație cu 600 de cristale, gândită de designerul Jean-Louis şi evaluată la circa 5 milioane de dolari, în prezent cea mai valoaroasă piesă de la Muzeul Ripley’s Believe It Or Not din Florida.

Celebra rochie are circa 60 de ani şi a stat păstrată la muzeu la o temperatură controlată de 20 de grade Celsius și umiditate de 40-50%.

Kim Kardashian, criticată pentru modul în care a slăbit

Apoi, vedeta a ajuns ţinta criticilor, fiind acuzată că promovează obiceiuri alimentare nesănătoase.

Actriţa Lili Reinhart a postat pe Instagram o serie de remarci la adresa lui Kim Kardashian, după ce aceasta a vorbit despre regimul care a ajutat-o să intre în celebra rochie la gala Met.

"Este atât de greşit. Este greşit din orice punct de vedere să susţii atât de senină faptul că te-ai înfometat pentru Met Gala.

Asta în contextul în care eşti conştientă de faptul că milioane de tineri îţi urmăresc fiecare cuvânt şi te iau drept exemplu", a reacţionat Reinhart pe contul de Instagram.

Nutriţioniştii spun că dietele stricte pot fi foarte periculoase pentru sănătarea noastră fizică și mentală și pot fi ineficiente pe termen lung.