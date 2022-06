Amber Heard, mesaj neaşteptat pentru Johnny Depp

În urma mesajelor de susținere pentru fostul soț, Amber Heard nu s-a putut abţine şi a publicat o nouă declaraţie, prin intermediul unui reprezentant.

Motivul pentru care Johnny Depp şi-a făcut cont pe Tik Tok are legătură cu fosta sa soţie şi cu procesul celor doi care s-a încheiat săptămâna trecută.

”Am fost peste tot împreună, am văzut totul împreună. Am mers împreună pe același drum. Am făcut ceea ce trebuia făcut împreună și numai pentru că vouă v-a păsat. Iar acum, vom trece peste, tot peste. Voi sunteți, ca de obicei, patronii mei, iar mie nu-mi rămâne nicio modalitate de a vă mulțumi, în afară de a vă spune că vă mulțumesc. Iubirea și respectul meu, JD”, a scris actorul, pe Tik Tok.

Amber Heard a reacționat în scurt timp.

”În timp ce Johnny Depp spune că progresează, drepturile femeilor regresează. Mesajul verdictului către victimele abuzului domestic este... să-ţi fie teamă să te deschizi şi să vorbeşti (n.r.- despre ce ţi s-a întâmplat)”, a spus reprezentatul lui Amber Heard.