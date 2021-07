Primele imagini de la căsătoria civilă a Alexandrei Stan. Primăriţa Elena Lasconi a făcut public totul: "Mr. Saxobeat este din Câmpulung!"

Elena Lasconi a dezvăluit că în urmă cu două luni, Alexandra Stan şi Emanuel Necatu au devenit oficial soţ şi soţie la primăria din Câmpulung Muscel. Cei doi au venit în costume populare, la eveniment asistând doar câţiva apropiaţi. Cântăreaţa a dorit ca detaliile şi imaginile de la căsătoria civilă de la Câmpulung Muscel să rămână secrete până la oficierea cununiei religioase, iar dorinţa i-a fost respectată cu sfinţenie.

Mr. Saxobeat este din Câmpulung!

„Mr. Saxobeat este din Câmpulung! Mă bucur că, în urmă cu două luni, am oficiat, “în secret”, căsătoria Alexandrei Stan cu câmpulungeanul Emanuel. Au fost multe lacrimi de bucurie, emoţii, atât din partea mirilor, rudelor, dar şi din partea mea. Cred că a fost cea mai emoţionantă oficiere de căsătorie pe care am avut-o de când sunt primar. Căsătoria lor nu mai este un secret pentru că tinerii au hotărât acum să facă public acest fapt. Am respectat şi respect dorinţele oamenilor şi cred că faptul că nu a “transpirat” nimic despre această căsătorie spune multe”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Alexandra Stan a uimit pe toată lumea când a anunțat că s-a căsătorit, în cadrul unei ceremonii discrete din orașul ei natal, Constanța. Despre bărbatul care i-a furat inima şi căruia i-a spus DA după doar câteva săptămâni de relație, solista a păstrat misterul.

"Am fost doar noi, familia, nașii și atât." - a declarat artista într-un interviu acordat revistei VIVA.







