Ce artiști vor concerta pe scenele din România în 2022

Sting este aşteptat să cânte în România pe 15 martie 2022, la BT Arena din Cluj Napoca. Concertul My Songs cuprinde cele mai cunoscute şi îndrăgite melodii din cariera artistului britanic. Dar clujenii vor avea ocazia să asculte live şi noul album, The Bridge, în care artistul vorbeşte despre pierderile personale, lockdown şi tulburări politice şi sociale.

După 4 ani de de la ultimul său show în țara noastră, artistul columbian Maluma revine la Romexpo, București, pe 8 aprilie 2022. Conceptul noului turneu, ce are o scenă rotundă în mijlocul sălii, va face ca artistul să aibă o legătură mai apropiată cu fanii, iar evenimentul să fie în cele din urmă de neuitat.

Grupul heavy metal, Iron Maiden va concerta în aer liber, la Romexpo pe data de 26 mai. În deschiderea show-ului "Legacy", ce va cuprinde piese de pe noul album de studio, va cânta trupa germană Lord Of The Lost.

Iar pe scena de la SAGA Festival vor urca artişti precum Afrojack, Marshmello, Timmy Trumpet, Black Coffee, Nicole Moudaber, Pan-Pot, Purple Disco Machine și Sickick. Evenimentul va avea loc în perioada 3-5 iulie pe Arena Națională din București.

Prezenţa grupului glam rock Kiss va fi o premieră pentru România. Trupa va conerta în cadrul "End Of The Road World Tour", ce va încheia o carieră de 49 de ani, începându-și activitatea în 1973 la New York.

La Neversea, organizatorii au anunţat primele nume care vor fi prezente la acest festival. Astfel de pe 7 pe 10 iulie vor concerta Black Eyed Peas, Alan Walker, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Timmy Trumpet, Tujamo, W&W.

Electric Castle va aduce, între 13 şi 17 iulie, pe scena de la Cluj nume precum Gorillaz, Deftones și Twenty One Pilots.

Surprizele vor continua la Untold , Summer Well şi Forever Hit. Pe Arena Națională, din Capitală, la Forever Hit vor face show celebrii artiști ai muzicii anilor 80 și 90.

