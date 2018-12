Cristiano Ronaldo, gest deosebit cu ocazia Crăciunului. A mers în vizită la copiii de la secția de oncologie a unui spital din Torino

Cristiano Ronaldo și iubita sa, Georgiana Rodriguez, au vizitat în Ajunul Crăciunului un spital de copii din Torino.

Fotbalistul portughez a mers la secția de oncologie pediatrică pentru a le aduce câte un zâmbet pe buze micuților pacienți și pentru a face poze cu aceștia.

Mom of a leukemic child launches an appeal to Cristiano Ronaldo:

"Come and give us a smile for Christmas"



Ronaldo and Georgina visited the young patients at the Regina Margherita Children's Hospital in Turin.#Christmas [La stampa] pic.twitter.com/yVRVEuTbIB