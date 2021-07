Dan Bittman: ”Cred că pandemia a fost puțin pusă la cale! Ne-au păcălit în toate felurile!”

„Constituțional ne-a fost luat un drept fundamental. La muncă. Mie mi se pare că eșecul este numai al statului. Statul a eșuat“, a explicat Dan Bittman.

„Eu asta văd până la urmă: reguli duble pentru toată lumea. Este penibil să îmi amintesc cum stăteau ăia cu trabucurile în biroul primului ministru. Ne-au păcălit în toate felurile. Ce am învățat? Ce să învățam? Lașitate. Am învățat numai lucruri rele. Pentru mine a fost un an pierdut 2020. Nici nu vreau să aud de el. Mă uitam la oameni și vedeam cât erau de ușor de călcat în picioare. Este vorba de bani. Oamenii vor să ducă ceva acasă pe masă“, a spus artistul, la Aleph News.

Dan Bittman: Pandemia a fost „puțin“ pusă la cale

Cântărețul este de părere că pandemia a fost pusă la cale și are și exemple concrete cu care întărește acest lucru.

„Nu știu, a fost bine gândită (pandemia – n.r.). Cred că a fost puțin pusă la cale. Un fost ministru de Finanțe a spus că va exista primul trilionar. Zuckerberg este primul trilionar de pe pământ. Acum 6 luni spunea cineva: Uită-te pe bursă. A avut dreptate. În timp ce ei își făceau trilioanele, voiam să mă lase și pe mine să cânt. Nu vreau trilioane“.

Mai mult decât atât, lui Dan Bittman „îi este teamă să nu fi fost doar un exercițiu pentru ceva chiar foarte serios“: „Și mai este o teamă. Să nu fi fost doar un exercițiu pentru ceva chiar foarte serios. Mi-ar părea rău să fie așa și nu vreau să am dreptate. Înțeleg business-ul care a fost. Dar până acum, de când trăiesc, nu am mai văzut o chestie ca asta“.

Artistul susține că inițial a respectat regulile, până când și-a dat seama că cineva „l-a luat de prost“. Întrebat despre cea mai mare anomalie de care a avut parte în pandemie, Bittman a spus: „Au fost atâtea… Eu am trei copii. Nu sunt un iresponsabil. Când am văzut la început ce se întâmplă și nu știam noi ce se întâmplă, am respectat toate regulile posibile. Am stat ca fraierul până mi-am dat seama că cineva încearcă să mă ia de prost. Sunt pentru măști și distanțare dacă este nevoie, dar explică-mi civilizat. Am întrebat de ce nu decalați ora de începere la câteva întreprinderi majore? Dublați numărul de autobuze, asta era afacere“.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal