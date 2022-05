Eugen Cristea, mărturie cutremurătoare despre lupta cu boala. "Nu am mai vrut să trăiesc"

Eugen Cristea a mărturisit că medicii l-au diagnosticat cu sindrom depresiv agravat, lucru care este scris și pe fișa de externare. Actorul a trecut prin momente grele din cauza acestei „boli” și susține că și-a dat seama că se confruntă cu această problemă de când a început pandemia de COVID-19.

„Această depresie și pot să vă spun exact diagnosticul de pe fișa de internare, căci am fost și internat, puțină lume știe asta. Scrie sindrom depresiv agravat. Deci ca să știți. El a lucrat încet, acest sindrom, aceste simptome au lucrat încet, la fel cum lucrează și cariile în lemn. El a început încet de când a început pandemia. Ca de obicei, am căutat să mă refugiez în muncă, am reușit să fac destul de multe lucruri”, a mărturisit Eugen Cristea, în cadrul emisiunii Star News, pe Antena Stars.

Îndrăgitul actor susține că ajunsese la un moment critic cauza depresiei. Acesta nu-și mai dorea să trăiască și să se bucure de ce îi oferă viața.

„M-a durut un pic în gât, o jumătate de oră, și un pic de febră vreo două ore, 37 cu 1, ca să vă dau date exacte. (...) Deci m-am speriat. Și din această spaimă, spaima aceasta s-a întors cumva înlăuntrul meu și mi-a provocat... cum să vă spun... n-am vrut să mai trăiesc. (...) Mi s-a făcut frică”, a adăugat acesta.

Până la urmă Eugen Cristea s-a refugiat în muncă și asta l-a ajutat să iasă la liman.