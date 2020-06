Liviu Vârciu, testat pentru COVID-19. Scandal monstru cu Olivia Steer

Tot mai multe vedete care au intrat în contact cu Marcel Pavel aleg să se testeze pentru a-și înlătura dubiile cu privire la o posibilă infecție cu Covid-19. Printre acestea se numără și artistul Liviu Vârciu care s-a testat după ce mai multe vedete de la Antena 1 au ajuns pe patul de spital din cauza coronavirusului care nu ocolește pe nimeni. Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Ștefănescu, Alina Pușcaș și Adriana Trandafir au fost deja confirmați cu Covid-19, iar multe alte persoane publice au ales să se autoizoleze două săptămâni la domiciliu.

Liviu Vârciu a anunțat rezultatul testului Covid-19 pe Instagram

„Dragii mei, sunt bine, vă mulțumesc mult pentru mesaje. Nu am nimic. Eu mi-am făcut testul COVID și mi-a ieșit negativ. Jumătatea mea chelioasă e pozitiv, dar e bine și el, nu are niciun simptom. Eu sunt acasă, păzit de jandarmi până marți, în autoizolare, nu am voie să ies. Dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Aveți grijă, purtați mască, nu e de glumit. Mă întrebau «Știi pe vreunul care are COVID?». «Nu, nu știu pe nimeni». E, știu pe toată lumea acum. Aveți grijă și credeți-mă că nu e de glumit. Purtați mască”, a scris Liviu Vârciu pentru urmăritorii din mediul virtual.

Andrei Ștefănescu, scandal monstru cu Olivia Steer: ”Cât de câine să fii încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”

Andrei Ștefănescu i-a dat o replică acidă Oliviei Steer, după ce aceasta l-a acuzat pe Facebook că joacă un rol de promovare a bolii Covid-19, evidențiind declarația acestuia că și-a pupat copilul înainte de a pleca la spital. Artistul a explicat că a fost asimptomatic în toată această perioadă, în care oricum a intrat în contact cu soția și copilul, iar gestul l-a făcut pentru că știa că va fi o perioadă lungă în care va sta departe de familie.

„Sunt extrem de trist și dezamăgit. Efectiv nu-mi să cred ce am citit, ce mesaje am primit și cât de rea poate să fie lumea! Incredibil! N-am făcut rău nimănui, n-am omorât pe nimeni. Am venit doar la spital fiind bolnav. Nu-mi doresc să fiu în spital, să ies pozitiv, să fiu criticat, să promovez COVID-ul. Pur și simplu am povestit întâmplarea mea…Mi-a venit efectiv să plâng când am văzut. Eu o știu pe Olivia Steer. Aveam o părere bună despre ea. Ideea este că am rămas extrem de dezamăgit. Efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu. ”, a spus Andrei Ștefănescu în timpul intervenției telefonice.

„Eu am dormit cu băiețelul lângă mine, pentru că nu am știut. Am fost asimptomatic. Alți oameni au simptome mai grave. Am exemple aici, sunt oameni care pleacă dintre noi. Am vazut lucruri pe care nu am crezut că o să le vad cu ochii mei. Am citit că am făcut o greșeală sau că sunt un inconștient că mi-am pupat copilul când am plecat. Știam că plec foarte multe săptămâni de acasă. Am dormit cu copilul meu în pat, l-am pupat în toate zilele astea. Ce era să fac în momentul în care am primit telefon și mi s-a spus că sunt pozitiv? Să zic ‘Hop, stați, nu mă mai atingeți!’ , când eu cu o oră înainte am stat cu copilul meu în brațe și am stat cu ei în casă neștiind că sunt bolnav. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare, deși cu câteva ore înainte îl pupasem firesc, pentru că nu știam că sunt bolnav? Este o anomalie în gândire. Este o prostie uriașă din partea unei femei”, a adăugat Andrei Ștefănescu.

”Când nu-ți înveți bine rolul și nu ai timp nici de repetiții, că te cheamă ăștia deja pe scenă”, a comentat Olivia Steer, pe Facebook, declarația lui Andrei Ștefănescu, conform căreia și-a sărutat copilul știind că e pozitiv la Covid-19.

Olivia Steer este cunoscută în spațiul public pentru poziția sa fermă împotriva vaccinării.