Loredana Groza, în costum de baie la 50 de ani. Artista a plecat într-o vacanță exotică

Vedeta a ales ca destinație Tulum, Mexic, o localitatate renumită în Peninsula Yutacan, preferată de multe staruri internaţionale.

Loredana Groza se menține cu sport, la aproape 50 de ani

Loredana Groza a adoptat în urmă cu ani de zile cu stil de viaţă sănătos. Are grijă nu doar la dietă, la sport, ci şi la programul zilnic de odihnă, la recreere. Privind alimentaţia sa, cântăreaţa a declarat că nu pofteşte la dulciuri, preferă fructele. „Silueta mea nu e neapărat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viaţă, care ţine de disciplină, de relaţia cu mâncarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce îţi menţine mintea şi trupul în armonie. Nu există nimic fără sacrificii, sunt foarte multe atracţii şi distracţii, important e să te cunoşti, să ştii ce îţi face bine. Din fericire, nu poftesc la dulciuri şi nici la pâine. Nu am pofte. Poate doar la un fruct în plus. Îmi plac aproape toate fructele, de sezon şi proaspete să fie”, a declarat Loredana Groza, conform Libertatea.