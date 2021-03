Unde s-a refugiat Mirela Vaida cu familia, după clipele de groază din platoul Acces Direct. "Mi-am văzut moartea cu ochii"

”Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit, am ajuns la munte, pentru că era pregătit un weekend la munte cu familia. Încă sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ceea ce am trăit eu astăzi (n.r. vineri), pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii. Mai multe detalii o să am, cred, luni de la poliție și tot luni cred că voi fi în stare să vă spun ce s-a întâmplat. Da, este adevărat, pare incredibil, dar ușa aceea laterală de la intrarea în platou nu este păzită. Este o ușă de serviciu pe unde ies colegii la țigară, unde parcăm noi mașinile, într-adevăr, poate intră oricine", a povestit Mirela Vaida, vineri seara, pe InstaStory.

Prezentatoarea emisiunii "Acces direct" se află la munte, în Poiana Brașov, alături de familie, și încearcă să uite coșmarul prin care a trecut. Cei trei copii ai ei au început de câteva săptămâni lecțiile de ski, așa că Mirela nu a dorit să le întrerupă celor mici distracția.

Mirela Vaida, atacată cu o cărămidă de o femeie dezbrăcată, în emisiune, în direct

O femeie care a pătruns goală în platoul emisiunii a aruncat cu un obiect contondent în Mirela Vaida.

Au fost momente de panică, iar producătorii emisiunii şi membrii echipei au chemat imediat Poliţia şi Ambulanţa.

Agresoarea, fără haine, avea o cărămidă în mână şi îi cerea Mirelei Vaida nişte bani

