Nou divorț bombă în showbiz! Au încercat să ascundă. Nimeni nu a bănuit că nu se mai înțeleg deloc

Povestea de dragoste dintre Raluca și Walter Zenga este una dintre cele mai frumoase din showbiz. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere și din căsnicia fericită au rezultat doi copii - o fată și un băiat.

Se zvonește că divorțează după 17 ani de căsnicie! Cum încearcă unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz să păstreze aparențele

Acum Raluca locuiește cu copiii în Dubai, în vreme ce pandemia l-a prins pe Walter în Italia, unde antrenează echipa Cagliari.

Din cauza restricțiilor de călătorie cei doi nu s-au mai putut vedea. În plus, pe conturile de socializare unde Raluca este foarte activă nu mai apar poze cu ei împreună.

În martie, la începutul pandemiei Walter declara că îi este foarte greu fără familie: „Raluca ar fi trebuit să vină la mine, cu copiii… dar acum este imposibil! Nu mai vreau să stau departe de familie! Unde mă duc eu, vreau ca familia să fie cu mine! Starea psihică este grea. Mă simt fără ajutor, fără putere. Pentru mine, cel mai important este că sunt copiii bine”, declara, emoționat, faimosul tată de familie.

În ultimul timp, Walter Zenga a fost plecat cu lunile de acasă, în interes de serviciu, lucru care a făcut-o pe Raluca să se concentreze exclusiv asupra blogului de călătorii pe care îl are.

Raluca Zenga infirmă zvonurile despre divorț

”Nu am folosit până acum platformele sociale pentru a face declarații de presă sau dezmințiri…dar forțată de imprejurari m-am gândit să liniștesc apele…Având in vedere că presa din România ne dă deja despărțiți…vreau să clarific că familia noastră a stat neintregita doar datorită COVID-ului cu restricții de călătorie și obligațiilor de antrenor ale soțului meu – noi nu am putut merge in Italia și până la sfârșit de campionat el nu a putut veni in Dubai! Toate bune și Dumnezeu să ne aibă in pază!”, a postat Raluca Zenga pe facebook.