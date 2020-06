O super vedetă din America, acuzată de viol. Victima a povestit detaliat incidentul. Fanii sunt șocați

"Eu şi prietenii mei ne-am distrat întreaga noapte. Am fost invitați apoi la hotelul Four Season. Nu ne gândeam la nimic altceva decât că vom petrece cu o mare celebritate. Și am ajuns la hotel. Cei doi prieteni ai mei au fost duși într-o cameră, iar eu în altă cameră, unde era Justin. (...) Acesta mi-a spun să nu spun nimănui nimic, pentru că voi avea mari probleme. Mi-a cerut telefonul şi l-a pus la încărcat, dar cred că aceasta a fost o scuză ca să mi-l ia, de fapt", spune tânăra care, la acel moment, avea 21 de ani.

Aceasta povestește că Justin a început să o sărute.

"Săruturile noastre s-au transformat într-un preludiu fierbinte. M-a împins ușor pe pat după vreo 10 minute. S-a urcat pe mine, m-a sărutat pe gât, apoi a coborât spre abdomen. Mi-a desfăcut pantalonii, mi-i i-a dat jos... Mi-a urmărit linia chilotului cu vârful degetelor”, povestește tânăra.

Acela a fost momentul în care a început să se gândească dacă ce se petrece e un lucru corect.

”Eu mă tot gândeam la iubita lui, Selena Gomez, cum ar reacționa ar afla, dacă într-adevăr mi-am dat consimţământul penrtu asta, unde or fi prietenii mei. I-am spus că ar trebui să ne oprim pentru ca am mers prea departe și trebuie să merg să îmi caut prietenii. Și i-am spus că mă simt vinovată față de Selena. Atunci mi-a spus: Relaxează-te, sunt bine toți! Mi-a dat jos lenjeria intimă, şi-a desfăcut pantalonii, şi-a dat jos chiloţii şi a tras peste noi cuvertura de pe pat. Trupul lui era peste al meu, piele pe piele. Mă simțeam foarte inconfortabil. Simțeam că nu mai pot respira. I-am spus să se dea jos, pentru că încep să mă îngrijorez pentru prietenii meu, dar era prea târziu. M-a penetrat forţat înainte să termin ce voiam să spun... Nu vreau să intru în mai multe detalii cu ce s-a întâmplat după”, adaugă Danielle.

Femeia spune că, în ciuda faptului că totul s-a întâmplat acum 6 ani, când Justin Bieber avea 20 de ani, cu un an mai puțin decât ea, consideră că a fost agresată și violată de acesta. Tânăra spune că a povestit întâmplarea familiei și prietenilor apropiați, însă i-au trebuit ani pentru a prinde curaj să facă povestea publică.

După acuzațiile tinerei, Justin Bieber a postat mai multe mesaje prin care neagă că s-ar fi aflat în acea noapte la hotelul Four Season. Acesta a recunoscut că a participat la acel festival, însă declară că era însoțit de Selena Gomez și avea altă cazare.

Sursa: www.dailymail.co.uk/