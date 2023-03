Primele imagini cu Ana Morodan, conducând haotic, chiar înainte să fie oprită de polițiști

Avem primele imagini cu Ana Morodan, contesa digitală, la volanul mașinii, în ziua în care a fost prinsă de poliție drogată și sub influența băuturilor alcoolice la volan.

Vedeta din mediul online pare să aibă un comportament total ieșit din comun și se observă, în imagini, cum aceasta conduce haotic și nu ține banda de mers.

Imaginile au fost filmate de șoferii care se aflau în trafic înainte ca Ana Morodan să fie oprită pentru prima dată de polițiști. Vedeta a fost surprinsă în momentul în care a călcat linia continuă intrând puțin pe contrasens. Câteva secunde mai târziu oprește brusc într-un loc nepermis, blocând traficul.

La scurt timp, aceasta a fost prinsă pe picior greșit de polițiștii de la rutieră. A refuzat să fie testată ori să i se recolteze probe biologice.

În plus s-a ales cu permisul suspendat după ce a refuzat să oprească mașina la semnalul polițiștilor şi a provocat un accident.

”Am condus fără carnet, gataaa!”, a declarat Ana Morodan jurnaliștilor.

La șapte ore de la primul incident, contesa digitală a fost oprită de un alt echipaj, în cartierul Primăverii, pentru că nu avea plăcuţe de înmatriculare.

”Polițiștii au procedat la stabilirea identității persoanei in cauză iar în momentul în care au făcut verificări au constatat ca avea permisul reținut ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni cu câteva ore în urmă”, a explicat Claudiu Costea de la Brigada Rutieră.

De data aceasta a acceptat să sufle în etilotest şi să fie testată pentru consum de droguri. Rezultatele au arătat consum de substanțe interzise şi 0,40 mg de alcool în aerul expirat. După o noapte în arestul preventiv, Ana Morodan a fost dusă la audieri, unde procurorii au decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile.

”Dacă vreți să știți ce s-a întâmplat, citiți declarația poliției. Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc, am o rețetă de la medic, vă rog să nu mai scrieți lucruri neadevărate”, se apără ea.

Până acum, proprietarii celor două autovehicule accidentate de influenceriţă la primul incident, nu au depus plângeri. Dacă aceasta se va întâmpla, va mai avea un dosar penal, al treilea. Procurorii vor continua cercetările în acest caz.