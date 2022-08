Adriana Bahmuţeanu, la DIICOT din cauza fostului iubit, Nikolaos Papadopoulos: "Mi-a furat identitatea!"

Adriana Bahmuțeanu a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre plângerea pe care a făcut-o la jumătatea lunii august, după ce fostul ei iubit i-ar fi spart contul de Instagram.

"Da, am fost la DIICOT pentru că acum două luni am depus o plângere la Poliţie. O persoană mi-a furat identitatea digitală, a postat mai mult conţinut editorial ca şi cum aş fi fost eu, dar nu eram eu, nu era numele meu. Am făcut această plângere şi am fost chemată la audieri. Am garanţia că s-a început urmărirea penală şi că vei vinovaţi vor plăti cu siguranţă", a spus Adriana Bahmuţeanu, astăzi, în cadrul emisiunii News Magazine de la Antena 3.

Adriana Bahmuţeanu trăieşte o nouă poveste de dragoste alături de proaspătul ei iubit, George Steven. După doar trei luni de relaţie, cei doi s-au logodit pe 27 iulie.

"Este minunată fericirea pe care o trăim şi pe care o construim în fiecare zi, în aşa fel încât să dureze!", scria Adriana Bahmuțeanu în urmă cu o lună, pe contul său de socializare.