Andreea Tonciu s-a dus cu o limuzină de 100.000 de euro marți seara la Piața Obor. Ce a pățit în doar câteva minute de a plecat de acolo plină de nervi

Fosta asistentă TV, Andreea Tonciu, care în ultima vreme a renunţat la lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei, a fost, marţi seara, protagonista unui scandal de pomină, într-o parcare din Obor, după ce și-a parcat aiurea limuzina de 100.000 de euro, scrie Click.

Tonciu blocase o maşină, astfel că şoferiţa a cerut intervenţia Poliţiei, pentru a putea pleca acasă.

“Da, e adevărat, mi-am luat amendă pentru că am blocat o doamnă, iar ea a chemat Poliţia că am blocat-o. N-am avut unde să parchez, eram cu copilul, m-am dus până în Obor, pentru că îi luasem fetiţei mele o brăţară de aur şi se rupsese. Şi cât am stat acolo, cam o jumătate de oră, cât să-i repare brăţărica, a venit Poliţia şi mi-a dat amendă. Şi două puncte de penalizare”, a declarat pentru Click.