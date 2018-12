Antonia este în doliu! Tocmai a anunțat că a murit bunicul ei

Foto: instagram.com/antonia

Antonia este în doliu.

Bunicul ei s-a stins din viață după o luptă grea.

„S-a zbatut pana la ultima rasuflare.

A luptat pana la sfarsit.

Un om mai puternic decat bunicul meu nu am mai intalnit

Am fost langa el in tot acest timp pana cand nu a mai rezistat.

Te iubesc foarte mult!

Acum esti cu Doamne Doamne

Esti ingerul meu!

Mi-e dor de tine!”, a scris Antonia pe Instagram.