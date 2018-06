Brigitte, tritețe cruntă după divorțul de Ilie Năstase: "Am stat în genunchi să fiu soția lui și s-a spulberat tot"

După îndelungi despărțiri și împăcări cu fostul tenismen, Brigitte este decisă să pună punct relației și să înceapă o viață de burlăciță.

Pe 17 iunie anul acesta se împlinesc patru ani de la ziua în care Brigitte și Ilie Năstase au spus "DA" în fața ofițerului de stare civilă, însă cei doi nu au deloc motive de bucurie.

"Aș fi vrut să fie etern, ani de zile m-am pus în genunchi să fiu soția lui, cred că o perioadă o să fiu singură, să mă regăsesc. Eu de la 19 ani, foarte puțin timp am fost singură, după ce a murit primul meu soț, câteva luni, e ceva nou pentru mine, nu trebuie să dau nimanui explicații, nu sună telefonul, nu am pe nimeni gelos sau care să mă certe, simt că respir după foarte emult timp, am suferit, normal." , a spus Brigitte Năstase, la "Star Matinal de Weekend".