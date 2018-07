Carmen Harra, adevărul despre iubitul cel tinerel: „Nu fac nimic cu el...”

Dezvăluire inedită făcută de Carmen Harra despre iubitul său cel tinerel. Clarvăzătoarea se iubește cu un bărbat de 38 de ani.

„În fiecare zi mă duc la zumba, am instructor de sport. Are 38 de ani. E foarte «nice», e bine… Nu fac nimic cu el, decât paşi, atât!”, a spus Carmen Harra la Antena Stars.

Totodată, vedeta a vorbit și despre cum a plecat în Statele Unite, având în buzunar doar 80 de dolari.

„Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama. Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra. ”Banii sunt o formă energetică, dar corpul are o vibrație care lucrează cu Universul, noi atragem lucrurile în viața noastră. Dar nouă ne e teamă să atragem banii, ține de mentalitate, dacă știi să lucrezi cu energia asta”, a mai spus Harra.