Cleopatra Stratan, la De-a viaţa ascunselea: „Nu m-am certat niciodată cu tată”

Foto: captură Antena 3

Pavel Stratan și Cleopatra Stratan au fost invitații Florentinei Fântânaru, sâmbătă, la emisiunea „De-a viața ascunselea”.

Pavel Stratan și fiica lui de 16 ani muncesc cot la cot.

Tata produce și interpretează de 16 ani, de când s-a născut fiica, o fată genială care se află într-un top al copiilor-minune din întreaga lume.

"Nu m-am certat niciodată cu tată", spune Cleopatra.

Cleopatra Stratan s-a lansat în 2006 în cinci țări: Japonia, Taiwan, Coreea, Mexic și Spania.

"Nu am fost în nicio țară. Cleopatra era grupa medie la grădiniță și eu nu imaginăm să o văd pe Cleopatra lipsind o zi de la grădiniță. Nu am vrut. Ea și ziua ei de naștere și-o făcea la grădiniță. Nu lipsea niciodată, la grădiniță se simțea foarte bine. Și când ne-au chemat japonezii, mi-am imaginat că dacă plecăm în Japonia trebuie să ne ducem peste tot. O vedeam pe Cleopatra doar în avion. Am renunțat la tot și nu am plecat cu ea nicăieri”, a dezvăluit Pavel Stratan.