Draga Olteanu Matei, mărturisire emoționantă. Cum învinge singurătatea în fiecare zi

De mai bine de un deceniu, Draga Olteanu Matei s-a retras la Piatra Neamț, după ce soţul ei, doctorul Ion Matei, a ieşit la pensie şi tot acolo a rămas şi după moartea acestuia din 2014.

Deși s-a obișnuit cu singurătatea după atâta timp, actrița este fericită atunci când este vizitată.

„Îmi place să fiu înconjurată de oameni dragi, dar mai am momente când vreau să mă şi relaxez, să citesc, să mai scriu câte un gând. Mă destăinuiesc caietului care mă rabdă cu bune şi rele. Îmi doresc sănătate şi putere. Mereu spun o rugăciune, de când eram mică fac asta. Trebuie să te îngrijeşti şi de tine, şi suflet, în goana după bani şi cum poţi să te îngrijeşti altfel dacă nu citind? Eu sunt bine, încă sunt verde. Am jucat cu foarte multi actori mari şi m-am gândit eu că, într-un fel, le-am făcut faţă tuturor. Am jucat cu mulţi, cu Dem Rădulescu, cu Marin Moraru, dar mai ales cu Amza Pellea. Pe scenă am fost şi moldoveancă, am fost şi ardeleancă, am jucat în diverse piese şi schiţe de Cornel Udrea, am bătut toată ţara, am învăţat dialectele, le-am prins pe toate şi le-am redat cu foarte mare plăcere. Am început meseria asta cu Amza Pellea de mână. Pentru că am intrat în acelaşi timp în Institutul de Teatru, iar la un moment dat am ajuns şi neamuri prin alianţă. Eu m-am măritat cu un ofiţer de aviaţie, al cărui tată era văr de-al doilea cu tata lui Amza. Cum zicea Amza, „văr din fraţi cu cuscra în sac”, a povestit actriţa într-un interviu pentru TVR.