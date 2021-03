Florin Salam, după moartea fratelui său răpus de COVID-19: ''Am mai răcit şi acum 10 ani''

Nelu Stoian, fratele manelistului, a murit la doar 45 de ani, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, pe 25 septembrie 2020. Acesta s-a luptat două luni cu nemilosul virus, fiind internat Institutul "Matei Balș" din Capitală.

Florin Salam a făcut primele declarații despre acest moment greu din viața

''Nu prea am vorbit pe tema asta, că am zis că nu e vorba doar de mine, că eu am trecut prin multe de-a lungul anilor, dar am zis să nu mai întristez nici fanii, nici familia, să vorbesc despre acest subiect. Oricum, ştie toată lumea despre fratele meu...cuvintele mele sunt prea mici să spun cât de mult îl iubesc, sau că îmi e dor de el. Asta e...poate aşa i-a fost soarta şi lui şi mie, să păţim ceea ce am păţit, dar dacă e acolo Sus la Dumnezeu, mă ajuta mai mult şi cândva, ne vom reîntâlni cu toţii, Acolo. Nu trebuie să crezi cu tărie în acest virus, sau cum îi spuneţi voi. Dumnezeu te apără şi noi suntem căliţi.

''Am mai răcit şi acum 10 ani!''

Poţi să răceşti şi mâine la fel ca şi acum 10 ani, numai că au găsit ei denumirea asta de coronavirus. Dacă dânşii de acolo de sus au plănuit aşa, noi mergem pe strada asta cum ni se ofer, până rezolvă ei ce trebuie să rezolve şi atunci o să acceptăm şi vremuri mai bune, din ce în ce mai bune. Doamne ajută să vină vremurile alea care avem nevoie toată lumea de ele.

Florin Salam, despre vaccinarea împotriva COVID-19

Întrebat dacă se gândeşte să se vaccineze, Florin Salam a intrat în rolul reporterului pe care l-a întrebat dacă îi este frică să se imunizeze.

''Nu ştiu, dacă va fi nevoie, nu ştiu, o să port o discuţie cu familia, să vedem, facem, nu facem. Poate autorităţile vor spune cândva, să nu îl mai facem, aşteptăm. Vedem. Încă nu ne-am gândit la asta. Nu am vrea să îl facem, dar dacă va trebui o să îl facem''

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal