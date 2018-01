Fosta soție a lui Ion Dichiseanu, mărturisire emoționantă despre actor: „Dichi spunea mereu: a plecat ea, ai apărut tu”

Foto: Facebook/Ion Dichiseanu

Deși au trecut opt ani de când și-au spus adio, Simona Florescu, fosta soție a lui Ion Dichiseanu are doar cuvinte de laudă la adresa fostului său partener de viață.

„Am înțeles că l-am luat cu un trecut. Foarte puțină lume știe că în 1999, Dichi a întâmpinat-o cu un buchet de flori, iar ea ne-a invitat pe toți la masă. Iar eu, a doua zi, am chemat-o la noi acasă..Ea a venit cu fiica ei înfiată, am stat mult de vorbă. Se împrietenise cu Ioana, a invitat-o la Madrid și apoi am condus-o la aeroport. Dichi așa îmi spunea… că semănăm. Noi credem mult în destin. În anul când Sara s-a despărțit de Dichi, mă nășteam eu. Dichi spunea mereu: a plecat ea, ai apărut tu”, a povestit artista pentru Libertatea.