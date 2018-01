Mădălina Ghenea, transportată de urgență la spital: „Am crezut că nu voi mai putea merge vreodată”

Foto: Facebook/Madalina Ghenea

Probleme de sănătate pentru Mădălina Ghenea. Actrița și modelul a fost la un pas de o tragedie, după ce a căzut pe scări.

Vedeta a fost chiar în punctul în care s-a gândit că poate muri.

"Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere. Sunt copleșită de asta. Aseară am alunecat și am căzut pe jumătate dintre treptele de la scară, rănindu-mi foarte tare spatele. A fost cea mai grea noapte din viața mea. Am crezut că nu voi mai merge niciodată. Muream de durere. Cât de norocoși suntem pentru că putem sta pe propriile picioare? Am sărbătorit ieri primii pași ai fiicei mele ... cât de minunat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această lecție! Vă doresc sănătatea și pace!", a scris vedeta pe Instagram.