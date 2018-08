Mihaela Rădulescu, o divă fără inhibiţii, la 49 de ani FOTO. Mai are doar un an până la schimbarea prefixului, dar timpul este tot blând cu ea 

Nu că ar fi avut vreodată! Dar parcă astăzi, de ziua ei, când toate îi merg din plin şi se bucură de armonia din viaţa ei, are un motiv în plus s-o şi arate.

Mihaela Rădulescu mai are doar un an până la schimbarea prefixului, dar timpul este tot blând cu ea. Desigur, nimic n-a fost lăsat la voia întâmplării şi, perfecţionistă cum o ştim, ca o adevărată Leoaică, lucrează din greu pentru ca fizicul ei, dar şi starea de spirit să sfideze anii ce trec peste ea.

FOTO AICI.