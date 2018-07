Răzvan Ciobanu, bătut cu bestialitate de iubit: „Mi-a spart obrazul cu o bară de metal”

Foto: Facebook/Răzvan Ciobanu

Dezvăluiri șocante făcute de Răzvan Ciobanu. Designerul a mărturisit că a fost bătut cu bestialitate de iubitul său, de care s-a despărțit.

"Stii la ce m-am gandit cand am scris asta (n.r.- mesajul )? Banuiesc ca sunt foarte multi oameni abuzati. Abuzul nu e doar fizic, poate fi de mai multe feluri. Daca o persoana care se afla in atentia publicului nu vorbeste despre asta, ce face o persoana care nu are aceasta atentie? Acest nu se intampla peste noapte. Iubirea noastra (n.r.- a lui si a fostului sau iubit) a devenit dramatica. Intr-un cuplu sunt doi oameni. Daca unul inceteaza sa mai simta ceva pentru celalalt lucrurile ar trebui sa fie cumva mai simple. Ar trebui sa ii spuna celuilalt: .

Relatia noastra a fost una tumultuoasa. Am avut tot felul de episoade. Noi suntem doi barbati si reactionam ca doi barbati. Ne-am mai dat un picior, ne-am mai impins. In momentul in care am realizat ca il iubesc, mi-am promis ca nu voi mai fi isteric. Fostul meu iubit este genul de om care nu-ti da voie sa vorbesti. Din ianuarie mi-am propus: nu ma mai cert, ma dau jos din masina. Pe de alta parte mi-am propus sa nu mai am nicio iesire violenta.

Tin minte ca prima bataie a fost cand se intorcea de la mama lui de Paste si era cu oua inrosite. Am aruncat in tot biroul cu ouale, dupa aia ne amuzam. Dupa intamplarea asta (n.r.- dupa bataie) nu o sa ma pot amuza, nu tin minte vreo durere fizica, dar tin minte zgomotul acelei bare de metal care mi-a spart obrazul", a povestit Razvan Ciobanu la WOWbiz.