Recunoşti fetiţa cu baticuţ şi ochi migdalaţi? Azi a ajuns una din cele mai apreciate prezentatoare TV, model pentru multe femei

Acum se apropie de vârsta de 50 de ani, este una din cele mai apreciate prezentatoare de televiziune de la noi din ţară şi un model pentru multe femei.

Sursa foto: Instagram

Este frumoasă, are succes, o carieră de circa 30 de ani în spate, a adoptat un stil de viaţă sănătos şi acest lucru o ajută să arate şi bine, fără să-şi arate vârsta.

Vedeta TV şi-a început cariera de jurnalist la TVR Iași, la vârsta de doar 19 ani, unde a fost inițial reporter de știri, după care a prezentat emisiunea pentru copii "Țara lui Piticot". La București, a debutat ca reporter la redacția de știri externe a Televiziunii Române.

A prezentat apoi și principalul jurnal de știri, și a fost corespondentul TVR la Gala Premiilor Oscar, la Hollywood.

Citeşte şi: Recunoşti copilul care râde cu poftă? Astăzi a ajuns un cântăreţ îndrăgit cu un repertoriu de peste 650 de piese

La vârstă de 25 de ani, Andreea Marin a fost aleasă să prezinte emisiunea care i-a adus un succes răsunător, "Surprize, surprize".

Andreea Marin: "Nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să cer un sfat la nevoie"

Frumoasa prezentatoare TV a obținut de-a lungul timpului multe distincții pentru cariera sa și s-a implicat în organizarea și promovarea multor campanii umanitare. Andreea Marin este, în prezent, Ambasador UNICEF.

Prezentatoarea TV a devenit nostalgică recent şi a răsfoit prin albumul cu amintiri din copilărie. Cu această ocazie, le-a împărtășit și fanilor de pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu ea de când era o copilă.

"(...) am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi...

Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață și mi-am dat seama că am amânat atât, pentru că îmi era teamă să revăd cu inima oamenii dragi ce nu mai sunt, să realizez că nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să cer un sfat la nevoie, trebuie să fiu puternică și să mă bazez pe mine, să ofer eu sprijinul meu când e nevoie de el, dar nu am cui să-l cer, decât în rugile mele, căci bunii mei de odinioară nu mai sunt. (...)

Am ales 10 imagini de la diferite vârste, încă din primul an de viață, apoi crescând alături de familie, anii adolescenței la școală sau la competițiile de handbal, iar ultima fotografie e în cabina de machiaj la televiziune, pe când eram om de știri. Și de aici, povestea o cunoașteți", a scris Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin le-a spus fanilor şi cum a reuşit să slăbească

La cei 48 de ani, arată foarte bine şi are o siluetă pe care multe femei şi-o doresc. Cunoscuta jurnalistă spune că a muncit pentru a avea talia de acum, iar un aliment la care nu ar renunţa pentru nimic a ajutat-o să topească din kilogramele în plus.

Alimentul care a ajutat-o pe Andreea Marin să slăbească nu este unul de lux şi nici vreo fiţă, ci un produs natural care se găseşte cu uşurinţă şi este accesibil şi ca preţ.

Pâinea, un produs care nu lipsește de pe mesele noastre, a fost înlocuită de Andreea Marin cu brânză. Dar nu orice fel de brânză, ci caş. Ea spune că mănâncă foarte des caș și că nu și-ar dori să renunțe niciodată la el, asta pentru că o ajută foarte mult.