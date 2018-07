Imagini rare! Cum arată Sarah Jessica Parker, la 53 de ani, în costum de baie?

La douzeci de ani de la primul episod ”Sex and the city”, Sarah Jessica Parker este o femeie împlinită. Are o carieră actoricească strălucitoare, o familie fericită și numeroasă, fiind mama a trei copii, dar și multe business-uri de succes, printre care o linie de încălțăminte care îi poartă numele.

Paparazzi au surprins-o pe îndrăgita actriță, care s-a remarcat prin personajul Carrie Bradshaw în SATC, pe o plajă în Montauk, în New York. Starul purta un costum de baie, întreg, negru, care îi punea perfect în evidență silueta sculptată de care se bucură actrița la peste 50 de ani.

