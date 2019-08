Marcel Toader a murit în urma unui infarct! Ce meserie epuizantă avea

Marcel Toader a murit în urma unui infarct în cursul zilei de sâmbătă, în timp ce era la o masă cu prietenii. Fostul jucător de rugby începuse de puţin timp să practice o muncă extrem de epuizantă: recondiţiona piscine alături de fiul său.

"Am revenit la meseria mea de suflet, lucrez sub soare, cu oamenii. Eu merg personal la lucrări cu fiul meu. Ne trezim la 5 dimineaţa, începem la 6. Am început cu recondiţionez piscine. Mă întreabă lumea când mă mai vede la televizor. Când negociez contractul merg aranjat, în rest merg în tricou şi pantaloni scurţi. Nu mi-e frică de muncă fizică", declara Marcel Toader la Antena Stars.

