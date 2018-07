Mirabela Dauer a izbucnit în lacrimi, la TV. Ce s-a întâmplat

Mirabela Dauer a vorbit despre operaţia la rinichi prin care a trecut în urmă cu câteva luni. Ea îi este recunoscătoare lui Dumnezeu că a reuşit să treacă cu bine peste această încercare a vieţii şi, printre lacrimi, a vorbit despre cum s-a schimbat viaţa ei, după ce a fost suspectă de cancer.

"Recuperarea e mai grea, eu am spus-o: aveţi grijă de voi. Sunt o persoană care de două ori pe an îşi face analizele. M-a lovit trenul, m-a lovit și nu m-a omorât, am fost foarte puternică şi Dumnezeu a fost cu mine, acum puteam să nu mai fiu aici în platou. Nu am vrut să plec în vacanţe, Dumnezeu m-a atenţionat şi eu nu am mers în vacanţă, am stat să îmi fac nişte investigaţii. Acum mă bucur de orice. Viaţa e aşa de frumoasă şi e păcat să o pierzi aiurea, din prostia noastră. Nu există nu am timp" a declarat Mirabela Dauer, potrivit spynews.ro.