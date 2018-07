O mare artistă de la noi trece prin clipe groaznice: ”Am fost transportată imediat la spital. Nu mai puteam să respir, corzile vocale s-au rupt!”

Elena Merisoreanu trece printr-o adevarata drama. In urma cu doua saptamani, cantareata de muzica populara a avut mari probleme la corzile vocale si a fost nevoita sa si opereze.

“Acum vreo doua saptamani, a inceput calvarul! Eram la un eveniment, la Baia Mare, si dupa primul program, mi s-a facut rau! Am inceput sa tusesc si ma durea gatul ingrozitor! Nu mai puteam sa respir si nici sa vorbesc! Ca un facut, nu am mai mai apucat sa ma urc pe scena, lucru care nu mi s-a mai intamplat niciodata! Toata lumea si-a facut probleme pentru mine. Am fost transportata imediat la o clinica din zona, unde am si primit un tratament care sa ma repuna cat de cat pe picioare, sa pot sa ajung la Bucuresti. Am avut corzile vocale rupte in totalitate pe partea stanga! Ce sa-i faci, asta este boala noastra, a artistilor, sa fim afectati la gat! Ar trebui sa nu o iau ca pe un cosmar, dar, fara exagerare, asa este!” a povestit artista in varsta de 70 de ani, la Kanal D.